Ilmar Part: ettevaatust, sõidukijuht!

Olen hiljuti lugenud arvamusi, justkui korralikud seaduskuulekad inimesed, kui nad istuvad jalgrattasadulasse või astuvad tõukerattale, hakkavad millegipärast eriti räigelt liiklusseadust rikkuma ja hoolimatult liikluses käituma. Mulle aga tundub, et hoopis see liikluskultuur või kultuuritus, mis avaldub meil autoroolis istudes, võetakse kaasa, kui me ka teiste sõidukitega liikluses osaleme.