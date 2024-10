Tark Tartu Teraapiakoer nimega Täht On Sündinud suundub teenistusest erru

Siberi haski Alfi on Eesti pikima karjääriga teraapiakoer, kes pärast üheksat aastat tööd jääb lõpuks pensionile. Novembris saab Alfi üksteist, teraapiakoera eksami tegi ta ära pooleteiseaastaselt. Alfi pärisnimi The Star is Born ütleb, et täht on sündinud, ja see ennustas talle algusest peale hiilgavat tulevikku. Just nii kõik läkski!