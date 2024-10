Aasta toote loojad aitavad võidelda organiseeritud kuritegevusega toidumaailmas

Tänavuse Tartu ja Tartumaa aasta toote konkursi võitsid ülikoolilinna teadlased, kes töötasid välja mee DNA-testi. Võrreldes seniste testidega, mis näitavad vaid seda, kui palju on meesse lisatud siirupit või tavalist suhkrut, on Tartu teadlaste loodud ettevõtte Celvia (endine tervisetehnoloogiate arenduskeskus) test nii täpne, et näitab muu hulgas ära ka selle, millistelt taimedelt on mesilased õietolmu ja nektarit kogunud, mis parasiidid neid vaevavad ning kas mesilane on enne tarusse jõudmist vahepeal peatunud näiteks lehma- või lambasõnnikul.