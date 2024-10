A-festivali külalisena tuleb tartlaste ette üks teatritrupp Austriast ja teine Leedust

Teatripeo esimese etenduse au on antud 25. aastapäeva tähistavale Tartu üliõpilasteatrile (TÜT), mille trupp toob täna, 10. oktoobril kell 19 üliõpilasmajas vaatajate ette lavastuse «Kohtumised».

A-festivali peakorraldaja Kelly Kittuse sõnul põhineb «Kohtumised» etüüdidel ja näitlejastuudiotes õpitule. «Trupi väljapakutud lood, ideed ja probleemid on köidetud kollaaži, mis oma vormilt on mitteverbaalne, sisult aga narratiivne ja psühholoogiline,» lisas ta. «Lavastus näitlikustab trupi lugude põhjal füüsilise teatri keeles, mis on noortel täna, praegusel ajal hinge peal.»