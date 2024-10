Nutikas logistikarakendus säästab aega ja energiat

Viljasoo meenutas, et Weertu asutajad pöördusid Tartu ärinõuandla poole pandeemia kulminatsiooni ajal. «Pandeemia oli veel väga värske ja nad kasutasid seda võimalust õigel ajal ära, et leida logistikaprobleemidele lahendus, et kaubavedu oleks nii kliendile kui vedajale soodsam,» sõnas ta.

Aeg äri alustamiseks oli soodne ka seetõttu, et kaupa liikus palju, kuid samas oli tarnijatel Euroopa Liidu poolne surve hakata vähendama fossiilkütuste kasutamist. Seega oli iga kilomeeter ja tellimus arvel.

Kahe mehe idee oli vajalik ja innovaatiline ning nii saigi Weertu nii rahalist tuge kui ka ettevõtte ülesehitamise soovitusi Tartu ärinõuandlalt. Viljasoo rõõmustas, et nende kolme aastaga on koostöö jõudnud selleni, et Weertu ideest on saanud toimiv lahendus.

Rakendus on eelkõige mõeldud ettevõtetele ning Weertu asutajad täpsustasid, et on praegu fookuse seadnud tööstussektorile. Konkreetsemalt metallitööstusele, kuna ettevõtetega vesteldes selgus, et nende teenus võiks tuua selles valdkonnas tegutsejatele kõige suuremat kasu.

Kohustustest vaba