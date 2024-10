Koroonavaktsiin andis idee tõhusa vähivaktsiini loomiseks

Algne versioon kasutusel

Sarnane, küll aga algeline variant on praegu Tartu ülikooli kliinikumis ka kasutusel. Kui edasiarenenud melanoomiga patsientidele oli veel kümme aastat tagasi diagnoos ühtlasi surmaotsus, siis nüüd kasutusel olev immunoteraapia annab ligi pooltele patsientidele elulootuse. See on märkimisväärne edasiminek. Kurrikoff seletas, et olemasolev ravim on üsna algeline, aga teeb ära suure töö: see toob vähirakud immuunsüsteemile nähtavaks. Kas keha ka taipab neid rakke rünnata või ei, see jääb saatuse ja hea õnne hooleks.

Vectiopepi ravim saab olema suur samm edasi, sest see annab kehale ühtlasi täpse juhise, et vähirakke tuleb rünnata. Et hiirtel kasutatakse vähimudelit, millega hiirte eluiga on tavapärase paari aasta asemel kolm nädalat, siis kõiki hiiri selle ajaga terveks ravida ei suudeta. Siiski on osal loomadel saavutatud täielik vähivabadus. «Meie katse edukust näitab ka see, et suudame eluiga pikendada,» lisas ta.

Praegu ei teeni me midagi, aga kui ravim turule jõuab, siis peaks teenima väga hästi, ütles Kaido Kurrikoff.

Kuigi uue ravimi väljatöötamine paistab küllalt keeruline, siis Kurrikoffi sõnul on kõik vastupidi – lihtne! «Me võtsime mRNA, pakkisime selle kokku ja viime eriliste rakku läbivate peptiidide abil patsiendi immuunrakkudesse. See on rohkem nagu transport või logistika, aga vajalikku infot sisaldavate molekulidega,» seletas ta.