Knorringu aadlimaja peremees Romet Rand: loodame, et see heategu ei jää ka universumis märkamata

Eks alati saab öelda, et neid võiks rohkem olla, aga me peame endale aru andma, et oleme alustajad ja maja tuntuse kasvatamine võtab aastaid. Meie kasuks on see, et asume Tartu kesklinnas väga käidavas kohas, kus tuntus tekib iseenesest. Positiivne on, et Tartu kultuuripealinna ürituste ajal on linnas tavapärasest rohkem rahvast ja nii jõutakse meie juurdegi. Tegelikkuses teavad neid Laia tänava maju Eestis väga paljud, sest ligi sajandi kestnud ülikoolide õppetöö ajal on neis mitu põlvi tudengeid loengus käinud. Nüüd on vaja lisada vaid see killuke infot, et siin saab jälle käia, pidulikke sündmusi korraldada või lausa elada.