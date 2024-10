Hakkaja saunameister kasvatas kriisi ajal tootlikkust kaks korda

Ta tunnistas, et auhinnatud saunad on kuum kaup välismaal, neile jätkub turgu ennekõike Ameerikas, Austraalias ja rikkamates Euroopa riikides. «Mis seal salata, eks Šveitsis elav inimene saabki endale rohkem lubada kui keskmine Eesti elanik,» tõdes firmajuht.

Leiliruumiga suvila

Eestlased seevastu mõtlevad üldjuhul praktiliselt ning soovivad leiliruumile lisaks pesuruumi ja niisama mõnusaks istumiseks veel kolmandat toakest. Seetõttu on firma toodete hulgas ka niisugused saunamajad, mida võiks isegi väikestviisi suvilaks pidada. Õigupoolest ongi mõni neist sisuliselt saunaga suvila, kuid kuna mõõtmetelt jäävad need alla 20 ruutmeetri, võib selle lihtsalt osta ja kasvõi keset metsa püsti panna. «Omavalitsusele võib küll teada anda, kui on plaanis oma krundile saunamajake paigaldada, aga kuna suurim neist on 19,9 ruutmeetrit, siis ehitusluba või muud säärast meie majad ei vaja,» sõnas Tsirna.

Saunasellid valmistavad isegi kahekorruselisi saunamaju, mille alumisel korrusel on leili- ja pesuruumid, lisaks kööktuba, ülemisele korrusele saab aga teha magamisasemed. Ta märkis, et soovi korral saab sellist maja ka talvel kasutada, sellisel juhul on mõistlikum see lasta ehitada paksemast, 70 kuni 204 millimeetrise paksusega liimpalgist, mille mõtles välja samuti Tsirna ise.