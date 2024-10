Moehull noor ema toob ettevõtete argipäeva stiili

Miski ei jää seisma

Kuidas käib vormiriietuse loomine? Esimese asjana istub Peters kliendiga maha, et kindlaks teha tellija soov ja nägemus. Loomeprotsessi käigus võib aga juhtuda, et kliendi ja moelooja nägemused ei ühti. Sellisteks puhkudeks on Petersil varrukast võtta aastatepikkune müügitöö kogemus, mis aitab vajadusel navigeerida ka delikaatsetes maitseküsimustes.

Järgmine samm: tootmine. Kuigi Peters on enda sõnul läbi ja lõhki loomeinimene, tunnistab ta, et õmblemine pole talle kunagi meeldinud. «Õmblusmasinad lihtsalt ei armasta mind,» nentis ta muigega. «Minu käe all need ei tööta.» Selle tõestuseks rääkis moelooja, et on aastate jooksul nii mõnegi masina parandusse viinud, aga ainult selleks, et kuulda «See ju töötab!». Ja ehk ongi nii parem, sest ettevõtjast moedisaineril poleks selleks muude toimetuste kõrvalt aegagi. Seetõttu tellib Franz Raver õmblusteenust hoopis oma tootmispartneritelt.

Mis seal salata, paarikuise poja kõrvalt oma ettevõtet rajada oli raske, tunnistas Franz Raveri asutaja Susanna Peters.

Kogu protsess võib võtta aega paar kuud kuni pool aastat, kõik sõltub tegumoest. Selle väljatöötamine ongi Petersi sõnul kõige töömahukam, sest vormiriietus peab erinevalt kõrgmoest olema ühtaegu nii mugav ja praktiline kui ka stiilne ja esinduslik – tasakaalu leidmine nõuab oma aja.