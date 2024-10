Kasvajad on nagu jäämäed meres, neist tuleks ette teada

«Aga me liigume paremuse poole,» ütleb Peeter Padrik. «Tervislikud eluviisid on kõigile laialt teada ja need aitavad ka vähi vastu. Kui siia lisada nüüd proaktiivne käitumine ja kasutada personaalmeditsiini teenuseid, siis saame juurde tohutult suure võimaluse haiguste varaseks avastamiseks ja oleme paremini informeeritud. Kui võrrelda autoteenindusega, siis seal maksame tavaliselt palju rohkem kui iseenda terviseteenuste eest. Aga kumb on siis tähtsam?»

Eesti suur võimalus

Väheoluline ei ole Peeter Padrikule kui ettevõtjale ka see, et Antegenes toob tervishoidu tehnoloogiat, mis on uudne kogu maailmas, arendades praegu personaliseeritud vähiennetuse turgu Ühendkuningriigis, Saksamaal, Norras, Rootsis ja Portugalis. «Kui rääkida sel teemal teiste riikide inimestega, öeldakse meile, et neis asjades oleme teistest ees. Et see on meie võimalus,» rõhutab ta.

Ning see tähendab, et kui valdavalt kasutatakse Eesti tervishoius muudest riikidest pärit tehnoloogiat, innovatsiooni ja lahendusi, siis vähiennetuses on just eestlased need, kes arendavad geneetikal põhinevaid personaliseeritud geeniteste ka teiste riikide jaoks.

Tiimis kuraditosin liikmeid Peeter Padrik (vasakult), Siim Sõber ja Stella Gering. Foto: Sille Annuk Antegenese tiimi kuus liiget töötavad Tartus, kuus Tallinnas ning üks Ühendkuningriigis. Sel pildil on Antegenese juhi Peeter Padriku taga tootejuht Siim Sõber, kes on geenitehnoloog ja teaduste doktor ning kes ühendab Antegenese jaoks väga vajalikuna biotehnoloogia ja bioinformaatika meditsiiniga. Arvuti taga istub geeniõde Stella Gering, kes on ühekorraga nii geenitestide nõustaja patsientidele kui ka kogu Antegenese tööks vajaliku logistika korraldaja.