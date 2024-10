Ravimiarendus pole maraton, vaid ultramaraton

Icosagen investeeris ravimiarendustehasesse pea 50 miljonit eurot. Mis ajaks loodate selle tasa teenida?

Oleme investeeringud katnud teenitud kasumite ja Euroopa investeerimispanga laenudega, seni pole meil tekkinud vajadust välisinvestoreid kaasata. Pealegi on meie eesmärgid ilmselt liiga sotsiaalsed, et ühtida investorite omadega, kelle eesmärk on investeerida ja selle pealt teenida.

Kui lihtne või raske on siin kandis biotehnoloogia ettevõttesse inimesi leida?

Väga raske. Tegelikult valmistab see meile muret. Eesti teadusrahastus on niivõrd kokku kuivanud, et laborites on palju vaiksemaks jäänud, mitmed neist on kinni pandud ja paljud on üleüldse teadlase karjäärist loobunud. See tähendab aga vähemal hulgal inimesi, kes õpetaksid välja järgmist põlvkonda. Valge bioloogia, mis on Eestis varem olnud edukas teadusvaldkond, tundub praegu olevat tõsises langustrendis.