Teaduspargis tegutsev perefirma teeb nii täpseid seadmeid, et ka kosmos pole piiriks

Läätsed ja peeglid on midagi, mida leidub igal pool: teleskoopides, meditsiiniseadmetes, autotuledes ... ka fotoaparaadis, millega selle loo tarvis pilti sai tehtud, loetles Difroteci tegevjuht Mariia Voznesenskaia. Kuid läätsede või peeglite kasutamine pole niisama lihtne, et piisab nende seadmesse paigaldamisest ja asi valmis. Nende pinnaomadusi ehk kvaliteeti tuleb ka kontrollida.

See on viimastel aastakümnetel aga praeguste interferomeetrite jaoks keeruliseks osutunud. Interferomeetria on lainete superpositsiooni kasutamine informatsiooni kogumiseks, kuid traditsioonilise meetodi üks puudusi on asjaolu, et iga mõõdetava pinna jaoks on vaja ideaalse referentspinna olemasolu.