Tartu Ehituse taktikepi all on kerkinud sajad hooned ja rajatised

Kui praegu pole põhjust kurta, siis selge on see, et 1992. aastal tööd alustanud firmale on 32 aastat olnud pöörane sõit, läbi on tehtud kõik tõusud ja mõõnad. «Viimati oli keeruline Covidi-ajal ja siis, kui Ukrainas algas suur sõda,» sõnas Tartu Ehituse nõukogu esimees Aado Kivi, kes on firmaga ühte sammu astunud selle asutamisest saadik. «Ka firma algusaeg oli päris keeruline, me ei teadnud uutest majandusreeglitest suurt midagi. Esimesed vitsad ja kogemused saime paraku praktikast.»