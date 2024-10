Hakkpuidu tootja: me oleme nagu põhjakoristajad

Kuigi laialt on levinud arvamus, et hakkpuidu saamiseks tuleb niigi aina hõredamaks jäävat Eesti metsa langetada, siis tegelikult see päris nii ei ole, selgitas ettevõtte juht Kristo Koitla. «Ühest puust saab üks ettevõte palgi, teine graanuleid toota ja alles toiduahela lõpus oleme meie, kes jäägid ära koristavad. Me oleme nagu põhjakoristajad, seega on ekslik arvata, et hakkpuidu tootmiseks võetakse puid maha,» sõnas Koitla.

Hakkpuidu tootjad aitavad põllumehi, kellel on vaja PRIA-le ette näidata puhtad põllumaad, sest kui võsa kasvab liiga suureks, võib aerofotodelt tunduda maalapp väiksem ja nii ka saadav toetus kahaneda, märkis Koitla.

Leidub süüdistajaid

«Meiega on ka pahandama tuldud, kui mõni on näinud, et tema naaber võtab võsa maha. Sellist emotsionaalset ja mitte teaduspõhist sekkumist on üpris palju. Seda on viimase aasta jooksul juhtunud juba kuus vähemalt korra, et mõni on seisnud lausa hakkurile ette ja päris hästi ei saagi aru, mida see inimene taotleb,» kommenteeris firmajuht. «Olen proovinud seletada, aga mõni jääb ikka meid selles süüdistama, et me raiume metsa.»