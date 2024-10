Tartus loodud tarkvara aitab iduettevõtetel leida superrikkaid investoreid

Dealum ei ole klassikaline iduettevõte, mis kasvab hästi kiiresti ning mille asutajate eesmärk on see pärast paisutamist maha müüa. «Oleme mõjuettevõte, meie eesmärk on kogu ettevõtluse ökosüsteemi parandada,» selgitas Rumjancevs.

Dealumi meeskonnas on 15 inimest ning kogu töö tehakse ära Tartus. Vaid üks meeskonnaliige töötab välismaal, Ühendkuningriigis. Et tegu on digiplatvormiga ning töökeel on inglise keel, ei ole vahet, millises maailma otsas töötajad asuvad. Dealumile on aga oluline, et meeskond oleks koos, sest lisaks pidevale tootearendusele tuleb tegeleda ka kliendisuhete ja probleemide lahendamisega. See eeldab omavahelist suhtlemist ning meeskonnatöö tunnetust.