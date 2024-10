Foxway panustas mullu kasvu rohkem kui kunagi varem

Suured elektroonika jaemüüjad pakuvad poodides samuti järjest enam kasutatud seadmeid. «Lähtume põhimõttest, et planeedilt ammutatud ressursse tuleb kasutada vastutustundlikult ja jätkusuutlikult, võimalusel asju parandada ja uuesti ringlusse saata,» ütles ettevõtte tegevjuht.

Koos avaliku sektoriga

Kui rääkida tööjõust, siis endiselt on Foxwayl üks kõige suuremaid proovikive tehnoloogiataustaga inimeste leidmine. «Värbamisprotsess võib seetõttu üsna pikk olla, ent seni oleme siiski vajalikud töötajad leidnud,» sõnas Tähiste. Töölt lahkujateks on peamiselt noored, kel on ees mõni suurem elumuutus, nagu Tartust eemale kolimine, või otsustatakse jätkata kooliteed ja panna täiskohaga töötamine mõneks ajaks pausile.

Eesti on väike riik, mis paratamatult seab ettevõtte kasvule piirid, seda ka siis, kui põhiturg asub Eestist väljaspool, sõnas ​Foxway Recommerce Mobilesi äriala president ja OÜ Foxway juhatuse liige Mikkel Frid. Foxway eesmärk on järjepidevalt panustada automatiseerimisse ja innovaatiliste lahenduste leidmisse. Samas näeb Frid, et ettevõtted saavad areneda koostöös avaliku sektoriga. «Hea infrastruktuur on ettevõtte kasvu juures märgilise tähtsusega ja avaliku sektori tugi on selle arendamises asendamatu,» rääkis Frid. Ta lisas, et Eesti peaks jätkama julgelt digikeskkonna arendamist, hoidma tihedat koostööd idufirmadega ning panustama samal ajal ka infrastruktuuri ja logistikasse.

«Sedasi on Eesti igas mõttes maailmale ja sujuvale koostööle avatud ning tal on palju potentsiaali, et võtta Euroopas liidripositsioon,» võttis Frid kokku olulisima.

OÜ Foxway pakub Tartu külje all Raadil praegu tööd enam kui kuuesajale inimesele. Foto: Erakogu