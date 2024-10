Ehitustrusti juht Kaido Somelar: tee seda, mida oled lubanud, ja põhimõtteliselt on edu vältimatu

Kui palju on teie töös bürokraatiat ja kui palju sellest bürokraatiast on vajalik?

Seda näitavad pelgalt lubade saamise perioodid, on need siis ehitusload või kasutusload. No mis asi see on, et me kirjutame täna lepingusse, et me kasutusluba ei hangi, sest me ei saa aru, kui kaua see käib? Me ei saa võtta riski, et kirjutame sinna 30 päeva, sest tegelikult läheb 90 päeva. Kuidas siis arendaja võtab sellise riski ja oma äri ajab? Nende arvude taga on raha. Minu arust see näide väljendabki selgelt, et bürokraatiat on liiga palju.