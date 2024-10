Urmas Klaas: meie ettevõtjad ühendavad tehnoloogia ja looduse

Kriise on peetud aegadeks, mil areng pidurdub või jääb tagasilöökide tõttu seisma. Kuid tegelikult peitub neis tihti ka uuenduste ja võimaluste seeme. Just rasked ajad sunnivad olema leidlik, looma uusi lahendusi ning kohanema muutuvate oludega. Nii võivad kriisid olla ühtaegu väljakutse ja võimalus, suunates meid arengule, mida rahulikumad ajad sageli ei suudaks esile kutsuda. Seda tõendab selgesti ka Tartu linna peetav parima ettevõtja konkurss, kus parimaid tuli tänavu valida väga põnevate innovaatorite seast.

Tartu parima ettevõtja 2024 tiitli pälvinud ettevõtjad esindavad trende, mis iseloomustavad nii linna kui laiemalt ka kogu maailma majanduse tulevikku – infotehnoloogia, kestlikkus ja biotehnoloogiad. Võidukad ettevõtjad on silma paistnud just nende valdkondade ühendamisega, pakkudes uuenduslikke ja kestlikke lahendusi, mis toetavad nii keskkonda kui ka inimeste heaolu. Nende ärimudel ühendab digitaalsed lahendused ja teaduspõhise arenduse, pakkudes tooteid ja teenuseid, mis vastavad nii tänapäeva vajadustele. Kestlikkus pole enam lihtsalt moesõna, vaid ellujäämise strateegia. Tartu ettevõtjad rajavad teed, kus tehnoloogia ja loodus käivad käsikäes. Tartu tegevus kõrgtehnoloogiliste ettevõtete inkubaatorina on taas tõestanud oma väärtust.

Kriisides peitub tihti ka uuenduste ja võimaluste seeme.

Samamoodi on tulemusi andnud noorte ettevõtlikkuse arendamisse suunatud tugi. Meie noored, kes veel koolipingis või start-up-programmides oma ideid arendavad, on need, kes homme juhivad innovatsiooni ja määravad majanduse uued suunad. Tartu seisab kindlalt nende kõrval, toetades noorte ettevõtlikkust nii koolis kui ka väljaspool seda ning andes neile võimalused areneda ja katsetada isegi siis, kui olud pole kõige soodsamad. Ka õpilasfirmade tegevus on leidnud linnalt tuge, sest usume, et just nendes aktiivsetes noortes peitub jõud, mis viib maailma edasi. Häid tulemusi on palju, näiteks keskkonnahoidlikke hambapesutablette tootev firma Fresmy kasvas välja Tartu õpilasfirmast.

Tartu majanduse kindel alustala on aga endiselt tööstus, mis pakub inimestele tööd ja panustab regiooni stabiilsesse arengusse. Tööstussektor hoiab majandust liikumas ning toetab uuenduste praktilist rakendamist. Seeläbi on tööstus mitte ainult mineviku pärand, vaid ka tuleviku lahutamatu osa, mis tagab Tartu majanduse konkurentsivõime nii kodu- kui ka välismaal.

On hea tõdeda, et ka kriisidega on Tartu ettevõtlus hakkama saanud targalt. Suur tänu kõigile ettevõtjatele ja teistele, kes meie ettevõtete arendamisse on panustanud.