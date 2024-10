Vargad viisid taas mitu jalgratast ning naine sai kelmidelt petta

Laupeäval avastati, et Tartus Aardla tänava rongipeatusest on varastatud lukustatud jalgratas Kross. Esialgne kahju on 380 eurot. Reede hommikul avastati, et Tartus Tulbi tänava rattaparklast on varastatud lukustatud jalgratas Scott. Esialgne kahju on 863 eurot.