Elu ise Padelimaania kogub üha rohkem tuure ning ajendab lausa elukohta vahetama

Kaheksa aasta eest Soomest Tartusse kolinud Jarno Marjamäkit on telefonitsi keeruline kätte saada – kaks esimest kõnet ei anna tulemust, kolmandal korral kõlab vastuseks, et ta oli jälle padelit mängimas. Marjamäki tunnistas, et kui ta veel aasta eest ei sallinud seda reketiala, siis nüüd saadab ta reket käes õhtusse pea iga päeva.