Riia tänaval püsib alles Kurvitsa aed

Olete ehk midagi kuulnud seesugustest tegelastest nagu «Tartu kaunitar» ja «Tartu punane»? Need on meeldivalt vürtsiste ja õige magusate viljadega ploomisordid, mille aretas oma 1924. aastal rajatud aias Tartu maakonna koolinõunik Aleksander Kurvits. See aed Taaralinna peamise liiklussoone Riia tänava ääres, Oskar Lutsu majamuuseumi naabruses püsib saja aasta vanusena praegugi alles.