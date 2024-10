Riia tänaval tekkis tipptunnil nii suur kaos, et ehitustöö tuli pooleli jätta

Linnavalitsus lasi Riia tänava raudteeviadukti nõlvadele paigaldada gabioonidest seinad, et takistada suure sajuvee korral multši uhtumist restkaevuluukide vahele. Kuid tööd tekitasid eile hommikul liikluses nii suured ummikud, et need pandi arginädala lõpuni seisma.

Foto: Margus Ansu