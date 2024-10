Erle Nõmm: radikaalne innovatsioon – vallandame valitsuse

Ministrid käsivad «mitte vinguda», «huvituda riigi käekäigust» ja «olla solidaarsed». Oo jaa, see ongi sõlmküsimus – olla solidaarne … See on ühiskondlik kokkulepe, ühiskonna liim, mis sunnib ühte hoidma ja pingutama. Aga valitsus ei saa sellest sõnast aru. Valitsus tegeleb ohjeldamatu sõnamaagiaga, nii et tegemist pole paraku siiski mitte filoloogilise probleemiga, vaid sotsiaalse puudega.

Asutuste ümbernimetamine kui sõnamaagia väljendus on keeleinimesele muidugi südamelähedane – nii tore, et keegi usub veel, et sõna muudab maailma. Haigekassast sai tervisekassa – on ju, me kõik tunneme, et tervis on läinud palju-palju paremaks? See oli retooriline küsimus, mis ei vaja vastust – loomulikult, iga riigitruu eestlane tunneb nii. Kui nüüd töötukassast saab töökassa, nagu plaan oli, paraneb kiirelt ka tööturu olukord. Võib aasta lõpus vastavate asutuste nõukogudele tulemustasud välja maksta.