«Ühelt poolt on oluline kliendi mugavus, teisest küljest saame anda panuse autoliikluse vähendamisele ning soodustada ühistranspordi kasutamist,» ütles Lõunakeskuse tegevjuht Marju Jeedas. Ta lisas, et elektribussi mõtteid mõlgutati juba 2021. aastal, aga siis oli selle pidamine liiga kallis. «Meil on hea meel, et koostöös Sebega see nüüd õnnestus,» sõnas Marju Jeedas.