Pilt Hundikari jäi keset päeva rajakaamerasse

Metsaste sõnas, et üksikuid hunte on nende piirkonnas nähtud ning talvel on jahimehed ka hundijälgi lumel silmanud, kuid korraga mitut hunti päise päeva ajal ringi liikumas ei ole seal hulk aega nähtud. Hundid on pigem öise eluviisiga ning käivad jahiretkel pimedas, videvikus või aovalguses.