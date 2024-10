Tallinna-Tartu bussisõitjate arv kasvas üle poole miljoni

Selle aasta üheksa kuuga on Tallinna-Tartu bussiliinil sõitnud 100 000 reisijat rohkem kui eelmise aasta samal aja jooksul. Reisijate koguarv erinevate ühistranspordi liikide võrdluses näitab, et pikemate vahemaade läbimiseks eelistatakse aina enam bussi. Bussiettevõtte hinnangul on tajuda tendentsi, et linnade vahel liikumiseks eelistatakse bussi ka sõiduautole.