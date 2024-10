Nahkkilpkonn peab enne eksponaadiks saamist kuivama

«Roiskumise tõttu kukkus kohe ära mitu uurimis- ja säilitamismeetodit,» nentis Tartu ülikooli loodusmuuseumi zooloogia teadur Villu Soon. «Praegu on meil pooleli skeleti kuivatamine. See on paras proovikivi, sest keegi meist pole kilpkonna prepareerimises eksperdid.»