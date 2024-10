Vambola Paavo: Riia rongiliin kui pidu katku ajal

Meenutagem, et Riia liinist räägiti kui ajutisest projektist ning see oli mõeldud kultuuripealinna võtmes, toomaks siia Riia kaudu 2024. aastal kultuurinautlejaid. See kultuuriaasta on peagi läbi. Kui palju meile siia Riia kaudu rahvast on jõudnud, ei tea ilmselt keegi. Kui sellisest doteeritud rongiliinist rääkida, siis peavad sõiduplaanid pidama silmas tartlaste huve ja rong peab olema mugav. Porgandid vaevalt seda on.