«Põhjus on selles, et üle kolmekümne aasta on seda asja tehtud ja aeg on noorematele võimalus anda ning ise midagi uut proovida,» ütles Raivo Külasepp ning avaldas lootust, et ehk jääb talle nüüd rohkem aega oma lapselaste ja hobidega tegelemiseks.