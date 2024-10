Anneli Kannus: häda betooni pärast

Miks? Tegemist on kliimasoojenemise ajal talupojatarkusega. Linn lubas alguses poole puudest parki alles jätta, detailplaneerimise käigus on raiutavate puude arv kasvanud ja praktika näitab, et ehitamise ajal jääb neid «ootamatult» veelgi vähemaks. Meie seisukoht püsib: 21. sajandil betooni laiutamiseks puid ei raiuta!

Oleme tõsiselt mures seetõttu, et Tartu tulevik on nagu riigi tulevik laenukoormuse alla ägamas. Tõsi, betooni investeerimine on ühekordne kulu, kuid prioriteetide seadmise alused on ebaselged nii nagu ka ülalpidamiskuludega arvestamine. Oleme vaadanud võrdlusi nii Oodi raamatukogu majandamisega Soomes kui ka Eesti Rahva Muuseumiga ning eriliseks optimismiks pole põhjust.