Põhiline erinevus seisneb soleerivas naislauljas. Toonasele plaadile on oma jälje jätnud vokalist Pille Vilgota, nüüdsel muusikaüllitisel laulab lisaks inBoilile näitleja ja lavastaja Katrin Pärn. Tema tekstidele tugineb neli laulu, millest ühel on ka tema tehtud viis – «Ärkvel». Endiselt on bändis Heikki Kalle (kitarrid) ja Hillar Tork (bass), kusjuures need kaks muusikut on andnud oma osa nüüdse CD heaks ka laululoominguga.