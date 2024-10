Tartu ettevõtlusnädal julgustab äritegevust alustama

Ettevõtluse alustamiseks on kogu vajalik info tegelikult käeulatuses ja ettevõtlusnädal on just see koht, kus oma küsimustele vastuseid otsida. Uurime ja mõtiskleme, kas ja kuidas võib ettevõtlus inimkonda täiesti uutesse dimensioonidesse viia – seda nii tehnoloogia-, majandus- kui ka juhtimisvaldkonnas.