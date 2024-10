Enneolematu soe. Kuldnokk ja suitsupääsuke lõunasse lendama ei kiirusta

Terveks talveks Eestisse jäämine on kindlasti risk, vastas Tartu ülikooli linnuökoloog Marko Mägi. «Aga kui selline risk end õigustab, siis on kevadel suur tasu ootamas – parimad pesitsuskohad parima toidulauaga tagavad hea pesitsushooaja,» lisas ta.

Tavaliselt võiks sel ajal kuldnokk olla juba teel Euroopasse ja suitsupääsuke Lõuna-Aafrikas kohal. Siiski on näha, et nad püsivad Eestis. Mägi kinnitas, et pühapäeva hommikulgi laulis üks suitsupääsuke tema akna taga ega paistnud kuhugi kiirustavat.