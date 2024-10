Kodumaise saapavabriku uus tootmishoone valmib järgmisel sügisel

Praegu tegutsevad OÜ Soleest ja kodumaine saapatootja AS Samelin Tartu kesklinnas asuvas kompleksis, mis ei vasta enam tootmisvajadustele. Uus tootmishoone pakub energiatõhusaid, A-energiamärgise tasemel tootmistingimusi. Uutesse ruumidesse saab paigaldada vajalikke nüüdisaegseid seadmeid, paigutada need tootmisprotsessi loogika järgi ning muuta logistika sujuvamaks.

Samelini juht Leida Kikka on juba ammu ringi vaadanud, et leida tootmishoonele parem asukoht. Vana maja jääb moodsatele seadmetele kitsaks ning kuna saapavabrik asub sisuliselt kesklinnas, on ka vabrikut teenindavate veoautode logistika suhteliselt keeruline.