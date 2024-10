Esita kandidaat Eesti spordi kuulsuste hall ootab uusi nimesid

Juba viiendat aastat järjest valitakse Eesti spordi kuulsuste halli silmapaistvaid sportlasi ja sporditegelasi. Tänasest saavad taaskord kõik huvilised esitada kandidaate kahes kategoorias: sportlasi, kelle karjääri lõpust on möödunud vähemalt 5 aastat ja spordi mõjutajaid (treener, spordiajakirjanik või –ametnik), kes on vähemalt 50-aastased.

Eesti spordi kuulsuste hall on tunnustus suurimatele spordisangaritele ja nendele, kes on spordi edendamisel teinud hindamatut tööd, selgitas spordimuuseumi juhatuse liige Siim Randoja. «Taas on rahval võimalus anda oma panus, esitades kandidaadi, kes väärib kohta nende hulgas ning kes aitavad tugevdada Eesti spordi pärandit ja innustada uusi tippe,» lisas ta.