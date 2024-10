Hiljuti just kukkusin Tartus Ujula Konsumi juures rattaga ja kiivrit polnud peas. Pähe tekkis väga suur muhk. Peale seda olen üritanud alati kiivrit kaasas kanda, aga praegu ma just kolisin Tartusse ning pooled asjad on veel maal, kiiver samuti. Sõidan igatahes palju ettevaatlikumalt. Igal suvel käin kusagil Eestis rattamatkal ja siis on kiiver alati kaasas.