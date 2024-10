Kes on õpetaja? Kes on kunstnik? Küsimused haridusteaduste instituudi trepigaleriis

Viirpalu vastas Pedaste küsimusele, kes on õpetaja, täpsemalt hea õpetaja. «Hea õpetaja on kunstnik, loovisiksus ja imeinimene. Kui ma olen oma üliõpilastele rääkinud, millised tingimused teevad õpetaja heaks, siis vahel tundub, et sellist inimest ei ole olemas. Aga nad siiski on olemas ja kõnnivad meie seas ringi,» ütles rektor. «Õpetamine on kunst ja looming, õpetamisel tuleb ka improviseerida ja luua oma ainet iga päev uuesti.»