GALERII Ajaloolises õppuses osalejad viidi «sõjapakku»

A. Le Coqi spordihoone juurest asusid teele erinevas vanuses ja varustatusega matkajad. Kuigi mitme osaleja näost peegeldus veel hommikune unisus, ei tunnistanud keegi, et oleks pigem voodisse jäänud ja õppuse vahele jätnud. Kohal oli nii üksikuid inimesi kui ka terveid peresid. Tartust pärit punase jopega Mirjam rääkis, et tema pere jäi pakkimisega hiljapeale – alles hommikul hakati kiiruga vajalikke asju kokku panema. Mirjamiga olid kaasas ka tema neli last, kellest noorim on kolmene ja vanim 12-aastane. Mitmed osalejad avaldasid lootust, et matk pakub väärt kogemusi juhuks, kui kunagi päriselt keeruliseks läheb. Samas loodeti, et sellist olukorda ei tule kunagi ette.

Päästeameti Lõuna päästekeskuse juhi Tagne Tähe sõnul peame oskama evakuatsiooni edukalt läbi viia näiteks ka näiteks suur- ja loodusõnnetuste puhul. «Kuid kahjuks on idanaabri käitumine viimastel aastatel näidanud, et peame olema valmis ka kõige tõsisemateks stsenaariumiteks. Kui oleme valmis halvimaks, oleme valmis kõigeks,» märkis Tähe. Lõuna päästekeskuse juht lisas, et ulatusliku evakuatsiooni õnnestumise üks eeldus on teadlikud ja valmistunud elanikud. «Reaalses kriisiolukorras on ülitähtis, et evakuatsiooni korraldust võetaks väga tõsiselt ning inimesed juba ette läbi mõelnud, milliseid varusid vajatakse ja kuhu saaks minna. Korralduse vaatest sõltub väga suur osa evakuatsiooni edukusest sellest, kui hea on erinevate asutuste koostöö. Seetõttu peamegi praktikas järgi katsuma, kus on koostöötugevused ning kus peame paremad olema,» sõnas Tähe.