GALERII JOOKSURAJALT Karel Hussar võitis Tartu linnamaratoni võimsa edu ja rajarekordiga, naistest parim Kelly Nevolihhin

Hetk hiljem, pärast intervjuud ERRi spordireporter Johannes Vedrule ütles Hussar, et tegemist oli tema maratonidebüüdiga ning võita on igatahes hea tunne. «Tartu on kolmapäevast ka minu kodulinn, ostsin kodu Lohkva külla. Oligi eesmärk kodulinnas debüüt teha ja kohe ka ära võita,» rääkis Hussar, kes on varem jooksnud peamiselt poolmaratone ja 10-kilomeetriseid otsi.