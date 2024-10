Maano Koemets esitas Elva volikogust lahkumise avalduse

«Meil kõigil on ööpäevas 24 tundi ja nädalas seitse päeva ning me peame selle ajaraami sisse mahutama nii oma isiklikud kui töömured, -rõõmud ja -kohustused,» ütles Koemets. «Töö volikogu liikmena tähendab igas kuus arvukaid töötunde, mida täidavad erinevate materjalidega töötamine, koosolekud ja volikogu istung. Olen teinud volikogu liikme tööd nii hästi kui võimalik, kuid see kõik on tulnud aja ja tegemiste arvelt, mis on mulle ja mu lähedastele väga-väga olulised.»