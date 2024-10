Vande võttis vastu siseminister Lauri Läänemets. «Vanne on ustavuse, pühendumise ja aususe kinnitus: ustavus Eesti põhiseaduslikule korrale, pühendumine seaduste järgimisele ja ausus rakendada võimu oma teenistusülesandeid täites,» lausus Läänemets kadettide ees seistes. «Teie tööl on kõrge väärtus – see on Eesti rahva ja riigi turvalisus.»