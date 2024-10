Tartu ülikooli muuseumi osana tegutsevas tähetornis käijad on senise väljapanekuga silmitsi seisnud aastast 2011. Laias ilmas vahepealse ajaga astutud tehnoloogiliste edusammude taustal paistab senine sisemus iganenud. Nüüd on muuseumi korraldatud ideekonkurss tähetorni kompleksi arendamiseks lõppenud ja žürii on võidutöö välja sõelunud.