Tulevikuinsenerid kogunevad nädalavahetusel Delta keskuses

Tartu ülikooli Delta keskusesse on 5. oktoobril kell 10 ootatud kõik robootikaõpetajad koos meeskondadega, et saada osa Delta X sissejuhatavast laagrist. «Tutvustame jalgpallivõistluse reegleid, korraldust ja viime läbi põnevad robootikatöötoad. Samuti on kohal eelmise hooaja võitjad, kes jagavad oma kogemust ja nippe, kuidas ehitada robotit,» rääkis Delta X peakorraldaja Mariana Kukk.

Samuti toimub laupäeval Delta keskuses FLLi uue hooaja avamine, kuhu on oodatud kõik robootikaõpetajad ning kus tutvustatakse Eestis esimest korda toimuvat WROd (World Robot Olympiad). MTÜ Robootika eestvedaja Ramon Rantsuse sõnul on väga tähtis, et selline võistlus toimub Eestis, kuna robootikavõistluste eesmärk on tekitada noortes huvi inseneeria vastu.

«Mõtlevaid inimesi on meil tulevikus tarvis ning Eestis on samuti loodud inseneriakadeemia, mille eesmärk on insenerialade populaarsuse kasvatamine,» märkis Rantus.

Lisaks viiakse tänavu sisse oluline uuendus. Nimelt avatakse uuel hooajal Delta keskuses robootikaring nimega Robosport, kuhu on osalevatel meeskondadel võimalik igal kolmapäeval kell 17–19 minna, et ehitada võistluse jaoks valmis sobiv robot.

«Alustame juba järgmisel kolmapäeval Delta keskuses,» lisas Johannes Voldemar Langsepp, kes on robotite jalgpallivõistluse korraldaja ja Robosporti huviringi eestvedaja Tartu ülikooli tehnoloogiainstituudis.

Delta X finaal ja suur inseneeria- ja robootikapäev toimub 14. detsembril Eesti maaülikooli spordihoones.

Delta X robootikapäeva ajakava 5. oktoobril 9.45–10.00 kogunemine Delta keskuses

10.00–11.30 Delta X robotijalgpalli ja WRO tutvustused juhendajatele ja õpilastele

11.30–12.30 FLL programmi tutvustus uutele juhendajatele

11.30–12.30 Delta X bootcamp õpilastele

12.30–13.15 lõuna

13.15–17.00 FLL uue hooaja tutvustus juhendajatele

13.15–17.00 Delta X bootcamp õpilastele Allikas: TÜ tehnoloogiainstituut