Sotsiaalmeedia postitus on väärt rohkem kui tuhat sõna? Keset rattateed seisnud liiklusmärk kadus vaid mõne tunniga

«Ise ei tuleks selle pealegi, et liiklusmärk niimoodi keset jalgrattateed paigutada. Posti ja sõidutee vahele jäi vaevalt meetri jagu ruumi, tiheda liiklusega kergliiklusteel on see äärmiselt ohtlik,» rääkis Niinemets, kes vurab ise tihti linnas rattaga. «Pealegi võib mõni rattur sellele pimeda ja vihmase ilmaga lihtsalt otsa sõita, seda on mul endal kunagi Saksamaal juhtunud.»