Põltsamaa vallavolikogu esimees ja aseesimees astusid Isamaasse

«Valitsuse otsused on pannud omavalitsused väga keerulisse seisu. Ka Põltsamaa vald on nn Robin Hoodi seadusega kaotanud üle poole miljoni euro. Isamaa seisab Toompeal kindlalt maapiirkondade väljasuremise vastu,» sõnas Isamaa aseesimees ja Jõgevamaa piirkonna juht Aivar Kokk. «Mul on hea meel, et Põltsamaal liitusid meiega mitmed kohalikus elus, ettevõtluses ja poliitikas aktiivsed inimesed.»