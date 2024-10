Mulluse linnamaratoniga kaasnes reedeööjooks, mis on ka tänavuses programmis.

Nädalavahetusele annavad värvi jooksjad ja õpetajad. Täna õhtul ja laupäeval on kavas Tartu linnamaratoni üritused ning laupäev, 5. oktoober on õpetajate päev. Muusikaliselt eriline on pühapäev, sest siis jõuab lõpule festival TubIN.