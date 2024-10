GALERII Tänuüritusel pälvisid elutööpreemia neli õpetajat

Pedagooge tervitas mänguasjamuuseumi arendusjuht ja kirjanik Marge Pärnits, kes nentis, et on oma eluteel kohtunud nii tavaliste kui ka eriliste õpetajatega. Just need erilised õpetajad, nagu ka kõik saalis viibijad, oskavad Pärnitsa sõnul üheaegselt olla nii teenäitajad, kaasaelajad kui ka sõbrad. «Aitäh, õpetajad! Tänu teile saab meist kõigist kord asja,» ütles ta.