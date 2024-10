Nele Ambos, Joanna Hoffmann: miks kunst ja päevavalgus ei käi kokku

Teadus on viimase poole sajandiga teinud tohutu arengu, mistõttu on selgunud, et mitmed varasemad kunsti näitamise praktikad on olnud sellised, mis halvendavad teoste seisukorda. Muuseumid, mille ülesanne on säilitada ja hoida kunsti, ei tohi eksponeerida ei enda ega ka kelletki teiselt laenatud teoseid nii, et need kannatavad kahju. Nõnda et päevavalgusele suletud galeriiruumid ei ole mitte Tartmusi valik, vaid see on reegel, mida rikkuda ei saa.