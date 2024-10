Emad ja isad tühjendavad postkontoris laste hoiupõrsaid

Poodides on seni neid väikese väärtusega münte läinud vaja, et anda ostjale täpne raha tagasi, ning just sel põhjusel on neid pidevalt ka juurde vermitud. Kuna nende eest saab vähe osta, ei kasuta inimesed neid maksmisel peaaegu üldse. Nii jäävadki väikesed sendid kasutult seisma ega jõua tagasi ringlusse ning selle vältimiseks on panga- ja postkontorid tänavu neid sente inimestelt kokku korjanud.