juhtkiri Ettevaatust, rattur!

Kes meist ei oleks tundnud end ohustatult, kui mõni rattur suurel kiirusel, aga väga lähedalt mööda tuhiseb või justkui silmaklappidega hobune ülekäigurajale kihutab. Või kes rattureist ei oleks kogenud, et jalakäijad justkui ei adu ka hoolikalt märgistatud kergliiklusteedel, et rattapildiga osa on ratturile. Ja rattarajal auto parkimine või peatamine, no see on juba habemega lugu.